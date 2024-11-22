Андрей Воробьев: поддержка избирателей позволяет реализовывать курс президента

В пятницу в Красногорске состоялась XXIХ конференция Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». В рамках мероприятия подвели итоги текущего года, а также обсудили приоритетные задачи на предстоящий период.

«Я рад видеть здесь друзей, однопартийцев, единомышленников, общественников, участников СВО, наших героев. В зале собралось порядка 350 человек, которые очень хорошо знают Подмосковье, знают, как живут люди», — сказал Воробьев.

Он поблагодарил участников конференции за вовлеченность в работу, активную позицию, подчеркнув, что в большой системе добиться результата можно только сообща. По словам губернатора, важно, что единороссы понимают друг друга, придерживаются одной идеологии с главой государства и жителями Подмосковья.