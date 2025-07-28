Андрей Воробьев отметил важность трансформации в разных сферах жизнедеятельности

«Я попрошу <…> рассказать промежуточные итоги за полугодие по традиционному рейтингу наших муниципальных образований. Сейчас эти показатели — 12 по 3 ключевым направлениям: это и обратная связь, <…> 2 — это жизненное пространство и 3 — экономика и финансы», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он отметил, что в 2025 году особая роль отводится процессам трансформации. Это необходимо, чтобы в условиях внешних вызовов организовать процессы с опорой на технологическое оснащение, чтобы меньшими ресурсами достигать необходимых результатов.

«Это касается и ЖКХ, и культуры, и спорта, и образования, здравоохранения. Поэтому данный показатель — показатель трансформации процессов, которые позволяют нам быстрее, удобнее достигать результата», — заключил губернатор.