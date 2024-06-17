Андрей Воробьев назвал высокое доверие жителей большой ответственностью

Глава региона познакомил российского лидера с результатами работы властей в Московской области.

Речь шла в том числе о социально-экономическом развитии, возведении индустриальных парков и объектов инфраструктуры, модернизации ЖКХ и здравоохранения.

«В марте месяце (выборы президента — ред.) и до этого — были губернаторские выборы. Очень высокий уровень доверия и очень высокая явка жителей. Мы это понимаем, как вы говорили в своих выступлениях, что это большая ответственность. Наша задача — каждый раз оправдывать, каждый раз предлагать решение тех проблем, которые существуют в разных городах Московской области», — сказал Воробьев.