Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался об инаугурации президента России Владимира Путина. Глава региона заявил, что это новый старт для изменений на благо страны.

«Инаугурация президента на новый срок — это старт для новых изменений на благо страны и всех ее граждан», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что перед властями стоит много важных задач. Они должны показывать результат и оправдывать доверие граждан, улучшать жизнь в стране и Подмосковье, создавать безопасную и комфортную среду, развивать социальную сферу, экономику, образование, поддерживать бойцов СВО.

«Московская область — один из опорных регионов страны. Мы гордимся нашими достижениями и продолжим работать на результат. Современные парки и скверы, новые школы и детские сады, больницы и поликлиники, спортивные объекты, внедрение ИИ в нашу жизнь — все это стало возможным при поддержке президента», — уточнил губернатор Подмосковья.

Он подчеркнул, что множество объектов в регионе, в том числе долгожданных, строятся по президентским национальным проектам. Например, Балашихинская областная больница и Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске.

«Уверен, поддержка президента и наша работа позволят обеспечить перемены в Подмосковье, которых наши жители ждут», — заключил глава региона.

Инаугурация президента состоялась 7 мая. Путин вступил в пятый президентский срок, который продлится шесть лет — до 2030 года.