Андрей Воробьев: инаугурация президента — старт для новых изменений в России
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев высказался об инаугурации президента России Владимира Путина. Глава региона заявил, что это новый старт для изменений на благо страны.
«Инаугурация президента на новый срок — это старт для новых изменений на благо страны и всех ее граждан», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что перед властями стоит много важных задач. Они должны показывать результат и оправдывать доверие граждан, улучшать жизнь в стране и Подмосковье, создавать безопасную и комфортную среду, развивать социальную сферу, экономику, образование, поддерживать бойцов СВО.
«Московская область — один из опорных регионов страны. Мы гордимся нашими достижениями и продолжим работать на результат. Современные парки и скверы, новые школы и детские сады, больницы и поликлиники, спортивные объекты, внедрение ИИ в нашу жизнь — все это стало возможным при поддержке президента», — уточнил губернатор Подмосковья.
Он подчеркнул, что множество объектов в регионе, в том числе долгожданных, строятся по президентским национальным проектам. Например, Балашихинская областная больница и Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске.
«Уверен, поддержка президента и наша работа позволят обеспечить перемены в Подмосковье, которых наши жители ждут», — заключил глава региона.
Инаугурация президента состоялась 7 мая. Путин вступил в пятый президентский срок, который продлится шесть лет — до 2030 года.