Андрей Белоусов поздравил российских военных с освобождением Серебрянки в ДНР

Командование и личный состав 7-й отдельной гвардейской мотострелковой Чистяковской бригады получил поздравления с освобождением населенного пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики (ДНР) от министра обороны России Андрея Белоусова, сообщили в Минобороны РФ .

«Военнослужащие соединения, вставшие на защиту Отечества, с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от неонацистов», — говорится в телеграмме Белоусова.

В поздравлении министра обороны России говорится, что за героизм и самоотверженность более 3 тысяч военных удостоены государственных наград. Белоусов подчеркнул, что погибшие воины навсегда останутся в памяти российского народа как пример безграничной любви к своей родине.

После благодарственных слов и поздравлений Белоусов выразил уверенность, что стойкость, упорство и профессионализм личного состава бригады обеспечат безопасность рубежей России.