Андрей Белоусов может перейти из кабмина РФ в Счетную палату

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов может перейти в Счетную палату, сообщает РИА Новости .

«Есть информация, что Андрей Рэмович Белоусов может не войти в состав нового правительства», — сказал источник агентства.

Пост главы Счетной палаты РФ стал вакантным после того, как Алексей Кудрин перешел на работу в «Яндекс».

Белоусова назначили первым зампредседателя правительства страны 21 января 2020 года. До этого он работал на посту помощника президента РФ.