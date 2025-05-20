После двухчасового «счастливого» разговора с российским лидером Владимиром Путиным, где обсуждались перспективы мирного урегулирования, американский лидер провел два диалога с украинским лидером Владимиром Зеленским — причем второй, с участием лидеров ЕС, оставил киевского руководителя «грустным».

Как отмечают китайские журналисты, Трамп в соцсетях охарактеризовал беседу с Путиным как продуктивную, подчеркнув, что конкретные условия прекращения конфликта должны определяться непосредственно сторонами конфликта. Российский президент, со своей стороны, назвал переговоры содержательными, повторив готовность Москвы к миру при условии устранения коренных причин кризиса.

Контрастным стало общение с Зеленским: если первый разговор проходил один на один, то второй — в расширенном формате с участием президента Франции Эммануэля Макрона, немецкого канцлера Олафа Шольца, председателя Совета министров Италии Джорджи Меллони и других европейских лидеров. Именно тогда, как пишет Sohu, киевский руководитель эмоционально просил «не принимать решений за Украину», что и создало впечатление его «грустного» настроения на фоне оптимистичных сигналов из Вашингтона и Москвы.

Этот эпизод, по мнению китайских аналитиков, демонстрирует изменение динамики переговорного процесса: центр тяжести постепенно смещается к прямому диалогу между Россией и США, тогда как европейские союзники Киева оказываются перед необходимостью корректировать свою позицию. Особое внимание уделяется тому, что Трамп, в отличие от предыдущей администрации, открыто говорит о «неизвестных другим деталях» конфликта — намекая на закрытые аспекты переговоров, которые могут кардинально изменить подход к урегулированию.