Аналитик назвала нового папу римского ресурсом для политических сил
Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина заявила, что будущий глава католической церкви должен обладать харизмой, быть яркой личностью, но при этом способной к достижению соглашений и компромиссов, сообщает RT.
Исторически Папа Римский занимает особое, священное положение. Это делает его значимым участником многих политических процессов. Его мнение и даже политические высказывания оказывали влияние на продвижение различных повесток, включая вопросы нетрадиционных отношений, пояснила эксперт.
Папа римский — это «тот ресурс, который жаждут использовать разные политические силы», отметила Еремина.
Она полагает, что в нынешней непростой обстановке наиболее вероятен выбор компромиссной фигуры — того, кто готов к диалогу со всеми сторонами. Это может указывать на гибкость католической церкви. Ватикан, скорее, адаптируется к ситуации, чем предлагает собственные решения, поскольку зависит от международной обстановки, но не контролирует ее, заявила аналитик.
Необходима яркая личность, готовая при этом на компромиссы, заключила Еремина.