Аналитик Лямин оценил ход операции США и Израиля

Старший научный сотрудник центра анализа стратегий и технологий Юрий Лямин заявил, что США не добились первоначальных целей в конфликте с Ираном, а Тегеран придерживается стратегии затяжного противостояния, сообщает «Сайт MK.Ru» .

По словам Лямина, расчет Вашингтона на быстрый результат не оправдался. Ликвидация верховного лидера Ирана и массированные удары первых дней не заставили Тегеран пойти на уступки, не сломили вооруженные силы и не привели к заметной дестабилизации внутри страны.

«США не удалось реализовать сценарий, на который они первоначально надеялись», — сказал Лямин.

Эксперт отметил, что теперь США смещают сроки операции и наращивают давление, привлекая дополнительные силы и пытаясь задействовать курдские формирования. Однако желающих активно включаться в конфликт немного.

Иран, по оценке аналитика, сохраняет первоначальную стратегию. Тегеран намерен выдерживать удары и демонстрировать готовность к длительной войне, несмотря на разрушения и жертвы. Такой подход должен усилить давление на США и их союзников и подтолкнуть их к выходу из конфликта с минимальными имиджевыми потерями.

