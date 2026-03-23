Аналитик допустил применение Израилем ядерного оружия при операции в Иране

Американский аналитик по безопасности Брэндон Вайхерт допустил, что при наземной операции в Иране Израиль может применить ядерное оружие, сообщает RT .

По мнению эксперта, в случае начала наземной операции существует риск выхода ситуации из-под контроля и применения Израилем ядерного оружия.

Брэндон Вайхерт также отметил, что Иран постарается сделать конфликт максимально затратным для США и их партнеров.

«Кстати, если у нас есть способ выйти из этой ситуации, думаю, мы обратимся к Путину, чтобы он выступил в качестве посредника в переговорах между Трампом и иранским руководством», — добавил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону отложить атаку на энергетическую инфраструктуру Ирана на пять дней. По его словам, за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели продуктивные переговоры.

В то же время агентство Fars со ссылкой на источник заявило, что Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников.

