«Аминь»: «серый кардинал» Белого дома публично исполнил нацистский салют*
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Бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, считающийся одним из влиятельнейших соратников президента США Дональда Трампа, с трибуны исполнил нацистское приветствие* и сказал «Аминь». В своей публичной речи политик также призвал Трампа переизбраться на третий срок, сообщает «Страна.ua».
Выступление Бэннона транслировали американские телеканалы. После выполнения нацистского салюта* экс-главный стратег Белого дома сказал «Аминь», что вызвало восторженную реакцию собравшихся.
СМИ называли Стивена Бэннона одним из наиболее влиятельных людей в администрации Дональда Трампа. В первый президентский срок республиканца Бэннон также был старшим советником Трампа.
Ранее в скандал из-за вскинутой правой руки* попал американский миллиардер и руководитель Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск. В тот раз бизнесмен отвергал обвинения в исполнении нацистского салюта*, заявляя о попытках «обозвать всех Гитлерами».
После этого скандала на берлинском заводе производителя электрокаров Tesla появилась проекция Маска с подписью «Хайль Тесла». Предприниматель также является CEO этой компании.
* Нацистская символика, в том числе приветствие, запрещена в РФ.