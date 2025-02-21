«Аминь»: «серый кардинал» Белого дома публично исполнил нацистский салют*

Бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон, считающийся одним из влиятельнейших соратников президента США Дональда Трампа, с трибуны исполнил нацистское приветствие* и сказал «Аминь». В своей публичной речи политик также призвал Трампа переизбраться на третий срок, сообщает «Страна.ua» .

Выступление Бэннона транслировали американские телеканалы. После выполнения нацистского салюта* экс-главный стратег Белого дома сказал «Аминь», что вызвало восторженную реакцию собравшихся.

СМИ называли Стивена Бэннона одним из наиболее влиятельных людей в администрации Дональда Трампа. В первый президентский срок республиканца Бэннон также был старшим советником Трампа.

Ранее в скандал из-за вскинутой правой руки* попал американский миллиардер и руководитель Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск. В тот раз бизнесмен отвергал обвинения в исполнении нацистского салюта*, заявляя о попытках «обозвать всех Гитлерами».

После этого скандала на берлинском заводе производителя электрокаров Tesla появилась проекция Маска с подписью «Хайль Тесла». Предприниматель также является CEO этой компании.

* Нацистская символика, в том числе приветствие, запрещена в РФ.