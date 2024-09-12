«Американцы заранее знали»: Сикорского пробило на смех от вопроса о «Севпотоках»

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский не смог сдержать смех во время разговора с российскими пранкерами Вованом и Лексусом, когда речь зашла о подрыве газопроводов «Северный поток», сообщает Газета.ru .

Как следует из аудиозаписи, опубликованной в Telegram-канале пранкеров, Сикорский открыто признал, что интересы США и Украины «не совпадают». Когда министру задали вопрос о диверсии на «Северных потоках», польский политик радостно рассмеялся.

«Это отличная работа. Теперь мы знаем, что американцы заранее знали об этом и не остановили», — заявил он.

Кроме того, Сикорский в разговоре с пранкерами подчеркнул, что украинские граждане, уклоняющиеся от призыва в родную армию, не должны получать социальные выплаты в Польше. По его словам, украинцы «не должны перемещаться по ЕС в поиске лучших условий» и это должно стать «общеевропейским решением».