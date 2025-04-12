Американцы не поедут на G20 из-за земельной реформы в Южной Африке

сегодня в 06:02

Трамп поставил под сомнение участие США в саммите G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп заявил о возможном отказе от участия в саммите G20 в Йоханнесбурге, запланированном на ноябрь 2025 года, пишет «КоммерсантЪ» .

В посте в Truth Social американский лидер раскритиковал политику южноафриканских властей, позволяющую конфисковывать землю у белых фермеров без компенсации.

«Как мы можем отправлять делегатов в страну, где отнимают землю у белых фермеров и убивают целые семьи? — задался риторическим вопросом Трамп.

СМИ закрывают на это глаза, но мы прекратили все выплаты ЮАР, добавил глава Белого дома.

Поводом для возмущения стал подписанный в январе президентом Сирилом Рамафосой закон о земельной реформе. Документ разрешает изымать сельхозугодья с «нулевой компенсацией», хотя власти настаивают, что это требует согласия владельцев.

Инцидент обострил и без того напряжённые отношения между странами — Вашингтон уже заморозил финансовую помощь ЮАР. Предстоящий саммит должен стать историческим, поскольку впервые пройдёт на африканском континенте, но позиция Трампа ставит это под вопрос.

Политические аналитики отмечают, что подобные заявления могут спровоцировать эффект домино — другие западные страны также могут пересмотреть уровень своего участия в мероприятии.

В администрации ЮАР пока воздерживаются от комментариев.