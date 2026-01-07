Американцы могут похитить или убить главу МВД Венесуэлы вслед за Мадуро

Чиновники из США предупредили министра внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо о том, что ему не стоит мешать временным властям государства выполнять американские требования. В противном случае жизнь мужчины «окажется под угрозой», пишет Reuters со ссылкой на источники, сообщает РИА Новости .

Кабельо — один из небольшого количества лояльных экс-президенту Венесуэлы Николасу Мадуро людей, на которых глава США Дональд Трамп планирует положиться для поддержания стабильности в государстве в переходный период.

Однако американские чиновники переживают, что глава МВД может сыграть «разрушительную роль». Он долго соперничал с временным президентом Венесуэлы Дельси Родригес в политическом плане.

«Через посредников они (американские чиновники — ред.) передали Кабельо, что в случае неповиновения его может постигнуть та же участь, что и Мадуро... или же его жизнь может оказаться в опасности», — отметила Reuters.

США вторглись в Венесуэлу 3 января. Американские военные похитили президента государства Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Их вывезли в Нью-Йорк, где будут судить за «наркотерроризм» и «угрозу США». Мадуро и Флорес вину не признали.

