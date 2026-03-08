Американцы испугались, что Россия делится разведданными с Ираном

Специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф сказал, что попросил РФ не делиться разведывательными данными с Ираном. Он «это решительно заявил», сообщает ТАСС .

Американский журналист на борту самолета президента США спросил у Уиткоффа, просил ли он РФ не делиться с Ираном данными о целях и не предоставлять иную помощь. Тот ответил утвердительно.

Журналист также спросил, считает ли Уиткофф, что эту помощь предоставляют. Спецпосланник американского президента заявил, что «надеется, нет».

Глава США Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты «не знают», отправляет ли РФ эту информацию Тегерану.

Американские и израильские военные 28 февраля ударили по Ирану. Тот атаковал в ответ. Под ударом оказались, в том числе военные базы США на Ближнем Востоке.

