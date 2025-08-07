Американского военного арестовали за попытку передачи секретов России

сегодня в 02:49

В США предъявили обвинения сержанту Тейлору Ли, подозреваемому в попытке передачи секретных данных о вооружениях предполагаемому российскому агенту, сообщает RT .

Как следует из материалов Министерства юстиции, военнослужащий передал SD-карту с характеристиками танка M1A2 Abrams и информацией о военных операциях, а позже доставил в Техас реальный компонент от этой боевой машины.

Это уже второй громкий случай шпионажа в американской армии за последние месяцы.

В мае был задержан сотрудник Разведывательного управления Минобороны, также обвиненный в попытке передачи секретов иностранному государству.