Американского автора «матери всех санкций» против России отправили в тюрьму

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Суд Нью-Йорка приговорил автора «матери всех санкций» к 11 годам тюрьмы

Суд Нью-Йорка приговорил экс-сенатора и автора «матери всех санкций» против России Боба Менендеса к 11 годам тюрьмы по делу о коррупции, пишет РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

Менендес в 2022 году выступил с антироссийским законопроектом, который сам же назвал «матерью всех санкций».

Ранее дома у сенатора нашли слитки золота, пачки наличных денег и дорогой автомобиль. Предметы роскоши были получены за лоббирование интересов Египта в США.

Сам Менендес вину не признал, считая обвинения политическими происками.