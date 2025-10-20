Американский президент сообщил о разработке неизвестных видов вооружений

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме заявил о наличии у страны секретных видов вооружения, о которых «даже не догадываются» другие государства, сообщает «КоммерсантЪ» .

По словам американского лидера, производство этих систем было запущено четыре года назад, и они обеспечивают США значительное превосходство над Китаем во всех военных сферах, кроме кораблестроения.

Это уже не первое подобное заявление Трампа — в апреле он также упоминал о создании «самого мощного оружия в мире», не раскрывая его характеристик. Ранее администрация президента сообщала о планах увеличения оборонного бюджета до одного триллиона долларов.

Детали о заявленных разработках и их тактико-технических особенностях не разглашаются.