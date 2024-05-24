Протесты в Грузии на фоне принятия закона об иноагентах были инспирированы ЦРУ, желающим отвлечь российского президента Владимира Путина от СВО, считает американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон, пишет РИА Новости .

«Подозреваю, что происходящее координирует ЦРУ. Мы пытаемся отвлечь внимание Путина от Украины, устраивая хаос в других местах. Грузия — как раз такое место, какое бы я выбрал, ведь у нас там так много давних связей», — заявил он в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Ряд официальных лиц в Грузии, по словам бывшего военного, тесно связан с Соединенными Штатами. Такое положение дел берет начало еще с визита в страну президента Буша-младшего в 2004 году.

Путина раньше мало беспокоило влияние американской разведки в Грузии, продолжил Уилкерсон. Но активность агентов в стране сегодня могла привлечь его внимание.

«Он бы не хотел таким образом перенаправлять силы, но если мы будем так вести себя у его границ, раздувать там „восстания“, „цветные революции“ и тому подобное, ему придется решать эти вопросы», — объяснил полковник.

На прошлой неделе грузинский парламент большинством голосов принял в третьем, окончательном чтении законопроект об иноагентах, который, по мнению оппозиции, аналогичен похожему закону в РФ. Однако в Москве назвали эти заявления абсурдными и напомнили, что США были первой страной, которая разработала систему борьбы с иностранными агентами.