Американский обозреватель объяснил слова Трампа о Путине после ссоры с Зеленским

Обозреватель CNN Захари Вулф пояснил, что американский президент Дональд Трамп после скандальной встречи и ссоры с лидером Украины Владимиром Зеленским вспомнил российского коллегу Владимира Путина из-за несправедливых обвинений. Об этом сообщает Lenta.ru .

На встрече с президентом США в Вашингтоне 28 февраля Зеленский начал с ним пререкаться и получил резкий ответ. Через некоторое время после этого украинскую делегацию выгнали из Белого дома.

Вулф обратил внимание зрителей на слова главы государства, заявившего, что он «прошел с Путиным через тяжкие времена».

«Это отсылка к оценке разведывательного сообщества США о том, что Россия вмешалась в выборы 2016 года в попытке помочь кампании Трампа», — уточнил Вулф.