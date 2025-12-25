Американские законодатели раскритиковали массовый отзыв 48 дипломатов

Сенаторы-демократы из комитета по международным отношениям раскритиковали президента США Дональда Трампа за массовый отзыв американских послов, заявив, что «вскоре половина мира останется без американского посла», сообщает РИА Новости .

Как сообщили газета New York Post и агентство Associated Press, администрация Трампа отзывает 48 послов из стран Азии, Африки, Восточной Европы, Центральной и Южной Америк. Все отозванные дипломаты были назначены на свои посты при предыдущей администрации Джо Байдена.

В среду десять сенаторов-демократов направили письмо президенту Трампу с призывом отменить это решение. В обращении, о котором сообщает Reuters, законодатели назвали массовый отзыв «беспрецедентным шагом», добавив, что у Белого дома нет планов заменить дипломатов квалифицированными специалистами. Они отметили, что из-за этого число вакантных постов глав дипмиссий США превысило 100, что составляет около половины всех посольств страны.

«Китай, между тем, имеет послов во всех этих странах», — подчеркнули сенаторы в своем заявлении в социальной сети X.

В то же время в Государственном департаменте США назвали отзыв послов стандартной административной процедурой, которая часто происходит при смене президента.

