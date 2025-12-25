Американские законодатели раскритиковали массовый отзыв 48 дипломатов
Сенаторы-демократы из комитета по международным отношениям раскритиковали президента США Дональда Трампа за массовый отзыв американских послов, заявив, что «вскоре половина мира останется без американского посла», сообщает РИА Новости.
Как сообщили газета New York Post и агентство Associated Press, администрация Трампа отзывает 48 послов из стран Азии, Африки, Восточной Европы, Центральной и Южной Америк. Все отозванные дипломаты были назначены на свои посты при предыдущей администрации Джо Байдена.
В среду десять сенаторов-демократов направили письмо президенту Трампу с призывом отменить это решение. В обращении, о котором сообщает Reuters, законодатели назвали массовый отзыв «беспрецедентным шагом», добавив, что у Белого дома нет планов заменить дипломатов квалифицированными специалистами. Они отметили, что из-за этого число вакантных постов глав дипмиссий США превысило 100, что составляет около половины всех посольств страны.
«Китай, между тем, имеет послов во всех этих странах», — подчеркнули сенаторы в своем заявлении в социальной сети X.
В то же время в Государственном департаменте США назвали отзыв послов стандартной административной процедурой, которая часто происходит при смене президента.
