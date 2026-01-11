Американские военные могут ослушаться приказа Трампа о вторжении в Гренландию

Конгрессмен от Демократической партии США Тед Лью обратился к солдатам Соединенных Штатов и призвал игнорировать приказ американского президента Дональда Трампа об атаке Гренландии, если он будет отдан. Об этом народный избранник написал в соцсети Х, сообщает РИА Новости .

До этого источники Daily Mail рассказали, что Трамп якобы дал задачу военным США подготовить план вторжения в Гренландию. Пока против такой идеи выступает ряд высокопоставленных командующих ВС Соединенных Штатов. Ключевым его поборником является советник американского президента по политике Стивен Миллер.

Лью обратился в посте в Х к солдатам ВВС, ВМС, армии и Корпусу морской пехоты Соединенных Штатов. Он отметил, что Гренландия — часть Дании, партнера Вашингтона по НАТО.

Конгрессмен отметил, что, если Трамп отдаст приказ о военном нападении на Гренландию без разрешения парламента, то это будет незаконно. Подчиняться таким требованиям не нужно. Лью напомнил, что американские солдаты присягнули конституции, а не Трампу.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.