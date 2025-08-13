сегодня в 13:01

Власти США призвали киевский режим дать объективную оценку реальному состоянию украинской армии, сообщает «Царьград» со ссылкой на издание Politico.

В публикации отмечается, что Вашингтон также настоятельно рекомендовал Украине придерживаться прагматичного подхода.

«США просят их (власти Украины — ред.) реалистично оценить, что они могут сделать с имеющимися у них боевыми возможностями», — пишет Politico.

Ранее глава французской политической партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным американский президент Дональд Трамп сорвал планы Евросоюза, касающиеся Украины.