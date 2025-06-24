Американские удары по Ирану осложнили подготовку к саммитам НАТО и ЕС

The Washington Post: переговоры с Трампом о Украине под угрозой

Планы европейских лидеров выработать единую позицию по Украине перед встречей с американским лидером Дональдом Трампом оказались под вопросом после ракетных ударов США по Ирану, сообщает РИА Новости.

Как выяснила The Washington Post, в дипломатических кругах ЕС всерьёз опасались, что эскалация на Ближнем Востоке может привести к отмене переговоров с американским президентом.

Согласно инсайдерской информации, европейские политики намеренно исключают из повестки обсуждение роли Владимира Зеленского, чьи непростые отношения с Трампом могут стать дополнительным раздражителем. Особую озабоченность вызывает предстоящий саммит НАТО в Гааге 24–25 июня, где альянс планирует ограничиться лаконичной итоговой декларацией без упоминаний о перспективах членства Украины.

Авторы статьи отмечают, что текущая ситуация ставит европейских лидеров перед сложным выбором: с одной стороны, необходимо сохранить поддержку Киева, с другой — избежать новых трений с Вашингтоном.

Особенно деликатной обещает быть встреча глав государств ЕС 26 июня в Брюсселе, где предстоит найти баланс между принципиальной позицией и прагматичными решениями в условиях меняющейся геополитической конъюнктуры.