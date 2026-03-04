Американские СМИ лгут: Иран не собирается останавливаться в конфликте с США

В Иране опровергли публикации СМИ США о том, что страна якобы готова обсудить завершение конфликта после атак армий Соединенных Штатов и Израиля. Об этом рассказало местное средство массовой информации Tasnim со ссылкой на источник в министерстве разведки государства, сообщает РИА Новости .

До этого New York Times (NYT) писало, что Иран якобы после атак США и Израиля связался с властями через посредников. Страна передала сигнал о готовности начать переговоры о завершении конфликта.

Источник в министерстве разведки Ирана рассказал Tasnim, что материал NYT — вымысел. Также это психологическая операция во время конфликта.

У Тегерана по-прежнему остается намерение «наказывать противника».

Соединенные Штаты и Израиль атаковали Иран 28 февраля. В ответ страна нанесла ответные ракетные удары. На территории Ирана погибло множество мирных жителей. Тегеран атакует объекты в Израиле и военные базы США на Ближнем Востоке.

