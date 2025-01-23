Американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной

По ее словам, она общалась с журналистом, у которого есть много доказательств. Она также рассказала, что Эммануэль Макрон с супругой прислали «юридическую угрозу», которую попросили не публиковать.

«Сегодня я, конечно, опубликую это письмо», — отметила она.

Журналистка добавила, что расследование должно выйти 30 января. Также она направила Макрону список из 21 вопросов для «честного и сбалансированного интервью».

Последние несколько лет в европейском обществе циркулируют слухи о том, что жена нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона — Брижит — родилась мужчиной и сделала себе операцию по смене пола. Несмотря на постоянное опровержение этих домыслов, с каждым годом появляется все больше журналистов, которые погружаются в историю вопроса и приводят свои данные либо соглашаются с теми, которые уже были обнародованы в социальных сетях и в СМИ. В материале РИАМО — о том, откуда растут слухи о первой леди Франции.