Американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона родилась мужчиной
Американская журналистка Кэндис Оуэнс пообещала опубликовать расследование и доказать, что жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной, сообщает РЕН ТВ.
По ее словам, она общалась с журналистом, у которого есть много доказательств. Она также рассказала, что Эммануэль Макрон с супругой прислали «юридическую угрозу», которую попросили не публиковать.
«Сегодня я, конечно, опубликую это письмо», — отметила она.
Журналистка добавила, что расследование должно выйти 30 января. Также она направила Макрону список из 21 вопросов для «честного и сбалансированного интервью».
Последние несколько лет в европейском обществе циркулируют слухи о том, что жена нынешнего президента Франции Эммануэля Макрона — Брижит — родилась мужчиной и сделала себе операцию по смене пола. Несмотря на постоянное опровержение этих домыслов, с каждым годом появляется все больше журналистов, которые погружаются в историю вопроса и приводят свои данные либо соглашаются с теми, которые уже были обнародованы в социальных сетях и в СМИ. В материале РИАМО — о том, откуда растут слухи о первой леди Франции.