Агентство Associated Press утверждает, что после смерти бизнесмена Евгения Пригожина Центральноафриканская Республика (ЦАР) решила заключить контракт с американской ЧВК Bancroft, несмотря на свое тесное сотрудничество с российской ЧВК «Вагнер». Этот шаг усугубил напряженность между Москвой и Вашингтоном, так как обе страны борются за влияние на континенте, сообщает «Царьград» .

В последние годы Россия становилась все более привлекательным партнером по вопросам безопасности для множества правительств в африканском регионе, решительно заменяя традиционных союзников, таких как Франция и США.

«Москва агрессивно расширяла свое военное сотрудничество, используя ЧВК, например, „Вагнер“, которые с 2017 года действовали в полдюжине стран. Им поручено защищать африканских лидеров, а в некоторых случаях помогать бороться с повстанцами и экстремистами», — утверждают в западной прессе.

Местные власти и жители ЦАР заявляли, что ЧВК «Вагнер» сыграла ключевую роль в сдерживании боевиков, которые стремились захватить столицу, Банги, в 2021 году. Вскоре после этого российские силы расширили свое влияние, начав работать в Буркина-Фасо и Нигере, отмечают СМИ.

Как сообщает издание, на протяжении нескольких лет США настойчиво подталкивали ЦАР к поиску альтернативы ЧВК «Вагнер». Тем не менее, в заявлении Госдепартамента от начала 2024 года упоминалось, что они не были вовлечены в процесс принятия решения о начале деятельности Bancroft Global Development в Африке.

Американская ЧВК работает в 9 странах, 5 из которых находятся в Африке. Дольше всего (свыше 15 лет) Bancroft присутствует в Сомали, где занимается подготовкой военных, пишут журналисты.