Американист рассказал о «панике» в офисе Зеленского из-за команды Трампа
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Политолог-американист Малек Дудаков оценил будущую администрацию США и заявил о «панике» в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает «Царьград».
По словам эксперта, на данный момент в команде избранного президента Штатов Дональда Трампа отсутствуют активные украинские лоббисты, готовые поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и поставлять Киеву вооружения. Зато присутствуют прагматики-изоляционисты, такие как Тулси Габбард, которую рассматривают на пост директора Национальной разведки, или Мэтт Гетц, который может стать генпрокурором США, а также Кэш Патель, которого могут назначить директором ФБР.
Кроме того, среди них есть и «ястребы», как Марко Рубио и Майк Уолтц, отметил политолог. Однако их агрессивная политика в основном направлена на другие страны, такие как Иран и Китай, а не на Россию. Поэтому они могли бы поддержать идею сокращения финансирования в поддержку Украины, предпочитая перераспределить ограниченные американские ресурсы на Ближний Восток или в Индо-Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.
«Поэтому здесь в целом команда такая, что не зря мы наблюдаем смятение и панику в стане украинских лоббистов и в Киеве, в офисе Зеленского», — подчеркнул Дудаков.