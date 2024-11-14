Американист рассказал о «панике» в офисе Зеленского из-за команды Трампа

По словам эксперта, на данный момент в команде избранного президента Штатов Дональда Трампа отсутствуют активные украинские лоббисты, готовые поддерживать президента Украины Владимира Зеленского и поставлять Киеву вооружения. Зато присутствуют прагматики-изоляционисты, такие как Тулси Габбард, которую рассматривают на пост директора Национальной разведки, или Мэтт Гетц, который может стать генпрокурором США, а также Кэш Патель, которого могут назначить директором ФБР.

Кроме того, среди них есть и «ястребы», как Марко Рубио и Майк Уолтц, отметил политолог. Однако их агрессивная политика в основном направлена на другие страны, такие как Иран и Китай, а не на Россию. Поэтому они могли бы поддержать идею сокращения финансирования в поддержку Украины, предпочитая перераспределить ограниченные американские ресурсы на Ближний Восток или в Индо-Тихоокеанский регион для противодействия Китаю.

«Поэтому здесь в целом команда такая, что не зря мы наблюдаем смятение и панику в стане украинских лоббистов и в Киеве, в офисе Зеленского», — подчеркнул Дудаков.