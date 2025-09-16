Президент США Дональд Трамп объявил о начале расследования против миллиардера Джорджа Сороса, обвинив его в финансировании протестов и попытках дестабилизировать ситуацию в стране. Эксперты считают, что этот конфликт может ослабить влияние США на международной арене и принести выгоду России, сообщает Общественное Телевидение России .

Дональд Трамп заявил о начале масштабного расследования против Джорджа Сороса и его семьи, обвинив миллиардера в поддержке насильственных протестов и попытках дестабилизировать США. По словам Трампа, деятельность Сороса подпадает под действие закона RICO, направленного на борьбу с организованной преступностью. Президент США подчеркнул, что Сорос и его окружение нанесли стране «огромный ущерб».

Джордж Сорос — венгерско-американский финансист, известный поддержкой Демократической партии и финансированием общественных организаций по всему миру. Его фонды неоднократно обвиняли в спонсировании политических движений и вмешательстве во внутренние дела других государств. В России деятельность организаций, связанных с Соросом, признана нежелательной.

Политолог Рафаэль Ордуханян отметил, что Трамп выбрал удачный момент для атаки на Сороса, учитывая предстоящие выборы в США. По мнению эксперта, расследование может серьезно ударить по репутации и капиталу миллиардера, а также осложнить работу его фондов. Американист Малек Дудаков добавил, что даже затянутое разбирательство создаст для Сороса значительные проблемы.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов считает, что внутренние конфликты в США выгодны России, поскольку отвлекают Вашингтон от внешней политики. Он подчеркнул, что деятельность сторонников Сороса признана нежелательной в России, а сам миллиардер, по мнению экспертов, остается одним из главных противников страны.

Рафаэль Ордуханян подытожил, что противостояние Трампа и Сороса может ослабить позиции либеральных кланов в США, что в конечном итоге играет на руку России.