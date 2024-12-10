«Америка. Будущее наступило»: Орбан встретился с Трампом и Маском
Премьер Венгрии Орбан встретился с Трампом и Маском в США
Премьер Венгрии Виктор Орбан встретился с бизнесменом Илоном Маском и избранным президентом США Дональдом Трампом в поместье американского лидера Мар-а-Лаго, пишет «КоммерсантЪ».
На встрече также присутствовали будущий советник американского президента по нацбезопасности Майк Уолц и глава венгерского МИДа Петер Сийярто.
«Америка. Будущее наступило», — написал Орбан по итогам встречи, не раскрыв ее содержание.
Ранее Орбан обвинил уходящую американскую администрацию в развязывании конфликта на Украине. По словам венгерского политика, все изменится с возвращением Трампа в Белый дом.