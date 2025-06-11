Во время круглого стола в Совете Федерации сенатор Алексей Пушков резко раскритиковал современный курс Германии, назвав его «реинкарнацией прусского милитаризма».

«Это возрождение той самой Германии, которая развязала две мировые войны», — заявил политик, подчеркнув, что не обвиняет канцлера Фридриха Мерца в нацистских взглядах, но видит опасность в его стремлении создать «сильнейшую армию Европы».

Пушков связал милитаризацию ФРГ с украинским конфликтом, который, по его мнению, стал удобным поводом для пересмотра послевоенного статуса страны.

«Германия фактически сняла с себя вину за преступления Второй мировой и теперь открыто готовится к реваншу», — заявил сенатор, напомнив о словах министра обороны Бориса Писториуса, пообещавшего подготовить бундесвер к войне к 2029 году.

Эти заявления прозвучали в ходе обсуждения роли Победы 1945 года как основы международного статуса России. Участники круглого стола выразили обеспокоенность попытками Запада переписать историю и возродить опасные тенденции прошлого.

«Когда страна, развязавшая две мировые войны, начинает наращивать военную мощь под предлогом „российской угрозы“ — это должно настораживать весь мир», — подытожил Пушков.