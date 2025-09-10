Алексей Марков стал новым генконсулом РФ в Нью-Йорке

Ранее он являлся генконсулом России в американском Хьюстоне.

Марков устроился на дипслужбу в 2003 году. За это время занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за границей.

Владеет английским и немецким языками. В июне этого года стал чрезвычайным и полномочным посланником 2 класса.

Марков имеет награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени.

