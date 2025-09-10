Алексей Марков стал новым генконсулом РФ в Нью-Йорке
Фото - © МИД РФ
Согласно приказу МИД РФ, на пост российского генерального консула в Нью-Йорке назначен Алексей Марков, сообщает пресс-служба дипведомства.
Ранее он являлся генконсулом России в американском Хьюстоне.
Марков устроился на дипслужбу в 2003 году. За это время занимал различные должности в центральном аппарате МИД и за границей.
Владеет английским и немецким языками. В июне этого года стал чрезвычайным и полномочным посланником 2 класса.
Марков имеет награду — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» ІІ степени.
