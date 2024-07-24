Алексей Дюмин провел совещание с председателями комиссии Госсовета

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Дюмин на совещании озвучил приоритетные задачи в работе комиссии Госсовета

Помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин по видеосвязи провел совещание с председателями комиссии Госсовета, сообщается на официальном сайте Кремля.

Дюмин обозначил приоритеты и задачи работы комиссии Госсовета, а также подчеркнул важность обеспечения преемственности по поручениям, которые дал президент России Владимир Путин.

Особое внимание на данном этапе нужно уделить реализации национальных проектов и социально-экономическому развитию регионов.

«Свою личную задачу и задачу нового управления Госсовета вижу в том, чтобы помогать председателям комиссий отстаивать интересы регионов. Оказывать им поддержку в достижении целей, поставленных президентом, решении других вопросов, волнующих губернаторский корпус», — заявил Дюмин.

На совещании также присутствовал заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. Он подчеркнул значимость работы комиссии Госсовета, которая наравне с министерствами несет ответственность за реализацию новых нацпроектов в регионах РФ.