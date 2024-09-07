Александр Толмачев: в Звездном городке люди голосуют за тех, кого хорошо знают

С 6 сентября проходят выборы в Совет депутатов Звездного городка. В дни выборов Александр Толмачёв посетил Дом космонавтов, где расположилисьсразу 4 избирательных участка.

«Мне было важно посмотреть идут ли люди на участки, есть ли нарушения. Вижу, что все в отличном приподнятом настроении, нарушений в избирательном процессе нет», — подчеркнул депутат Государственной Думы.

Александр Толмачев ознакомился с работой комиссии, проверил наличие необходимой документации и оборудования, а также пообщался с членами УИК и наблюдателями от политических партий и кандидатов.

«Считаю, что самые интересные выборы — это выборы местные. Звездный городок — компактный округ. Здесь люди выбирают депутатов из своих соседей по подъезду, коллег с работы, голосуют за тех, кого очень хорошо знают», — сказал парламентарий.

После завершения визита депутат выразил благодарность членам УИК за их профессионализм и ответственность при проведении выборов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.