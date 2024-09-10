Военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил, что его разочаровали слова командира спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинова о драке в Анапе. По мнению журналиста, своим высказыванием офицер провел «водораздел между народами», сообщает «Царьград» .

Стешин рассказал, что он считал генерала Алаудинова примером человека, который может «завершить цикл примирения русских и чеченцев», но его мнение изменилось после недавнего заявления командира «Ахмата».

«Все эти надежды обнулились стандартной заплачкой „Рафик неуновен то есть абсолютно“. Для кого это говорилось? Для русского молчаливого большинства? Русские это заплачку изучили давно, осмыслили и переварили. И она им не нравится. Говорилось это для своих и ради своих и был сказанными словами опять проведен водораздел между народами», — написал военкор в своем Telegram-канале «Русский тарантасъ» (орфография и пунктуация соблюдены).

Ранее Апти Алаудинов, комментируя драку лиц южной наружности в анапском кафе «Клим», заявил, что в конфликте виновата девушка, которая в грубой форме отказала в знакомстве кавказскому мужчине. «Царьград» утверждает, что в той драке участвовали чеченцы, которые участвовали в спецоперации.

Потерпевшая сторона, наоборот, настаивала на версии, что хотевший познакомиться с девушкой мужчина проявлял излишнюю агрессию и настойчивость. После этого, по словам пострадавших, компания набросилась с кулаками на защитника дамы, и во время драки так же досталось и самой девушке, с которой хотели познакомиться.

Следственный комитет докладывал, что участников драки в Анапе позже задержали в Кабардино-Балкарии. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хулиганстве.