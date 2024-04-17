Бывший сенатор и лидер российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич назвал украинского президента Владимира Зеленского лучшей кандидатурой для манипуляций, поскольку в прошлом он был актером, сообщает Общественная Служба Новостей .

По его мнению, Зеленский в полной мере осознает, что ему достаются дивиденды благодаря исполняемой им роли. Клинцевич уверен, что национальный лидер Украины продолжает богатеть, пока его государство катится в бездну.

«Он (Зеленский — ред.) получил королевский дворец, где когда-то жил Карл III. Ему это позволили, ему приятно от этого, он понимает, что может до конца жизни жить с семьей во дворце с прислугой», — указал Клинцевич.

По словам экс-сенатора, вместе с тем Зеленский не понимает, что «его лоб давно намазали зеленкой». Нынешний президент Украины нужен не для управления страной, а ради дискредитации России, подытожил Клинцевич.