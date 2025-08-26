сегодня в 07:56

Актера Колокольникова на Украине внесли в список угроз нацбезопасности

В реестр угроз нацбезопасности Украины был внесен актер Юрий Колокольников, который снялся в фильме Кристофера Нолана «Довод» и американском сериале «Игра престолов», сообщает ТАСС .

Об этом говорится в приказе украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Причиной такого решения стало то, что Колокольников снимался в кино, финансируемом из российского госбюджета.

Список Минкультуры создало в 2015 году. С того времени в него были включены более 200 деятелей культуры, которые публично поддерживают российскую политику в отношении Украины.