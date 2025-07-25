Адвокат Аграновский: Макрону будет трудно выиграть суд из-за свободы слова в США

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит подали иск против американской журналистки Кэндис Оуэнс в связи с ее заявлениями о том, что первая леди якобы родилась мужчиной, сообщает aif.ru .

Макрон и его жена Брижит обратились в суд с иском против американской журналистки и блогера Кэндис Оуэнс. Поводом стали ее публичные заявления о том, что первая леди Франции якобы является трансгендерной* женщиной. Подобные слухи распространяются уже несколько лет, ранее Брижит Макрон также судилась с французской журналисткой Наташей Рей, которую в 2023 году признали виновной в клевете. Однако в июле 2025 года Апелляционный суд Парижа оправдал Рей, что стало серьезным ударом для супруги президента.

Психиатр Василий Шуров отметил, что Макрон долгое время не реагировал на нападки в адрес жены, что могло вызвать недовольство Брижит.

«Наверное, Брижит может триггерить, что муж не защитил ее в этой истории, а повел себя больше как девочка», — пояснил Шуров.

Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что у Макрона есть шанс выиграть дело в США, однако это будет сложно из-за особенностей американского законодательства о свободе слова.

«Засудить журналиста там не так просто на практике», — отметил он.

Аграновский также предупредил о возможном «эффекте Стрейзанд», когда попытка опровергнуть слухи только привлечет к ним больше внимания.

Профессор Тигран Алексанян заявил, что у Брижит Макрон действительно есть мужские черты лица, однако по внешности невозможно сделать вывод о смене пола.

«Чтобы объективно говорить о том, была ли операция, нужна судебно-медицинская экспертиза», — подчеркнул он.

Алексанян добавил, что подобные черты могут быть связаны с гормональными особенностями.

Кэндис Оуэнс, в свою очередь, заявила о готовности отстаивать свою позицию в суде.

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