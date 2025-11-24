Намибийский Адольф Гитлер пошел переизбираться в пятый раз

Намибийский политик Адольф Гитлер Уунона подтвердил свое намерение в пятый раз участвовать в региональных выборах округа Омпунджа. Впервые «намибийский Гитлер» был избран в 2004 году и с тех пор трижды переизбирался, сообщает немецкое издание Bild .

Уунона, который традиционно выдвигается от левой правящей партии СВАПО (Народная организация Юго-Западной Африки), не стал приводить подробностей своей кампании. Региональные выборы в стране запланированы на 26 ноября.

В последний раз Уунона побеждал на выборах в 2020 году, набрав почти 85% голосов избирателей.

После победы на выборах в 2020 году политик дал интервью Bild, в котором подчеркнул, что не имеет никакого отношения к нацистской идеологии. По словам Уунона, сам он «не стремится к мировому господству», а его отец, вероятно, не понимал, что олицетворяет имя фашистского диктатора.

Намибия является бывшей немецкой колонией, которая носила название Германская Юго-Западная Африка с 1884 по 1915 год.

