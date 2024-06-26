Адмирал Пепеляев: авианосец должен иметь на борту морской вариант Су-57

Морской вариант истребителя пятого поколения Су-57 должен располагаться на перспективном российском авианосце, заявил экс-замначальника главного штаба ВМФ РФ отставной вице-адмирал Владимир Пепеляев в беседе с РИА Новости .

Само судно, по его словам, должно иметь водоизмещение от 70 до 90 тысяч тонн.

«У нас сегодня есть Су-33, МиГ-29К/Куб, и авианосец должен принимать и выпускать эти самолеты. В перспективе наш авианосец должен выпускать Су-57, такой вариант рассматривается», — сказал вице-адмирал по итогам Международного военно-морского салона «Флот-2024»

Также на борту авианесущего судна в обязательном порядке должны находится самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, вертолеты, БПЛА и комплекс самообороны.

При этом Пепеляев не увидел необходимости в ударном оружии на авианосце. Он призвал забыть наследие советских специалистов, так как в нынешних условиях более актуальны самолеты. Однако на борту должен находиться ЗРПК типа «Панцирь», который поможет в поражении воздушных, так и морских беспилотников.