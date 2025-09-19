Администрация США стремится смягчить отношения с Пекином
Трамп заблокировал поставки оружия Тайваню на 400 млн долларов
Президент США Дональд Трамп отказался одобрить масштабный пакет военной помощи Тайваню на сумму около 400 миллионов долларов, ради торговых переговоров в с Китаем, сообщает ТАСС.
По данным The Washington Post со ссылкой на информированные источники, администрация Белого дома сознательно смягчает позицию в отношении Пекина, стремясь заключить выгодное торговое соглашение.
Показательно, что США также пересмотрели подход к военной помощи Украине, отказываясь от безвозмездных поставок.
Официальный представитель администрации уточнил, что решение по Тайваню «не является окончательным» и может быть пересмотрено в будущем
