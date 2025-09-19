Администрация США стремится смягчить отношения с Пекином

Трамп заблокировал поставки оружия Тайваню на 400 млн долларов
Политика

Президент США Дональд Трамп отказался одобрить масштабный пакет военной помощи Тайваню на сумму около 400 миллионов долларов, ради торговых переговоров в с Китаем, сообщает ТАСС.

По данным The Washington Post со ссылкой на информированные источники, администрация Белого дома сознательно смягчает позицию в отношении Пекина, стремясь заключить выгодное торговое соглашение.

Показательно, что США также пересмотрели подход к военной помощи Украине, отказываясь от безвозмездных поставок.

Официальный представитель администрации уточнил, что решение по Тайваню «не является окончательным» и может быть пересмотрено в будущем

Подписывайтесь на  РИАМО  в MAX.