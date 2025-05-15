Администрация Курской области не приехала на похороны легенды Келенджеридзе
Стало известно, что на похороны погибшей 9 мая легенды суджанского ополчения Александра Келенджеридзе (позывной Грузин) не приехал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, сообщает NEWS.ru.
Дополнительно отмечается, что на церемонии прощания на Южном кладбище Курска не был замечен и венок от областной администрации.
Стоит отметить, что на кладбище было принесено множество венков от простых людей и военных подразделений. На церемонию прощания, длившуюся около четырех часов, приехали сотни человек. А бойца СВО похоронили с воинскими почестями и военным оркестром под гимн России.
Сообщается, что у Келенджеридзе из родных осталась только 82-летняя матушка и сын Валерий, также принимающий участие в СВО. Младший уже трижды был награжден орденом Мужества. Также у героя осталась вдова Людмила, дочь Валерия и трое внуков.