Администрация Курской области не приехала на похороны легенды Келенджеридзе

Дополнительно отмечается, что на церемонии прощания на Южном кладбище Курска не был замечен и венок от областной администрации.

Стоит отметить, что на кладбище было принесено множество венков от простых людей и военных подразделений. На церемонию прощания, длившуюся около четырех часов, приехали сотни человек. А бойца СВО похоронили с воинскими почестями и военным оркестром под гимн России.

Сообщается, что у Келенджеридзе из родных осталась только 82-летняя матушка и сын Валерий, также принимающий участие в СВО. Младший уже трижды был награжден орденом Мужества. Также у героя осталась вдова Людмила, дочь Валерия и трое внуков.