Абрамова: Россия не планирует выдавливает Францию с территории Африки

Страны Африки повернули свои взоры на Россию, так как колониальное прошлое Франции и ее неспособность обеспечить безопасность региона не устраивают африканцев, сообщила директор Института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова на пресс-конференции.

«Никто Францию никуда не выдавливает. Она сама себя зарекомендовала на африканском континенте, что с ними никто не хочет сотрудничать в тех формах, как Франция привыкла. Ведь смотрите, Сахель — это место действия множества террористических группировок, там процветает наркобизнес и торговля людьми. Эти проблемы нужно решать. За них взялся французский контингент и провалил все задачи, в том числе операции „Бархан“ и „Сервал“», — заявила Абрамова.

Она отметила, что куда важнее финансовая зависимость некоторых африканских стран от Франции. Такое положение их очень не устраивает. Кроме того, французский колониализм сметал местные элиты, а на их позиции ставил лояльных себе людей.

«Все эти страны решили, что Франция не способна обеспечить их безопасность и борьбу с терроризмом. Их взоры устремились на Россию. Авторитет нашей страны очень вырос после контртеррористической операции в Сирии, когда мы вмешались и сумели сохранить суверенитет этой страны», — добавила Абрамова.

По ее словам, африканские страны видят в России гарант суверенитета, в том числе в военном плане, при этом РФ никому не навязывает свою помощь.