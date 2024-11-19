Абрамова: РФ не воспринимает государства Африки как «страны с протянутой рукой»

Россия и государства Африки готовы выстраивать взаимовыгодные и равноправные отношения, так как РФ не рассматривает их как страны, ищущие подачек, сообщила директор института Африки РАН, член-корреспондент РАН Ирина Абрамова.

«Часто говорят о термине „неоколониализм“, я не очень люблю этот термин, так как он подразумевает сохранение власти бывших метрополий над своими колониями. Я же говорю о новом колониализме (со стороны Запада — ред.), который приобрел совершенно новые формы, иногда даже более жесткие, иногда более гибкие», — сказала Абрамова.

Говоря о прошедшем форуме партнерства «Россия — Африка» она отметила, что была отчетливо видна готовность и желание африканских стран сотрудничать с Россией.

Кроме того, для этих государств важно, что Россия не воспринимает их как «страны с протянутой рукой». По словам Абрамовой, Россия также готова выстраивать долгие равноправные отношения.