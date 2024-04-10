Политолог: антироссийская стратегия Финляндии не отвечает ее нацинтересам

Ранее стало известно, что президент Финляндии Александер Стубб счел бои на Украине единственным способом добиться мира.

«Я думаю, что холодная правда конкретно в этом случае в том, что единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», - заявил Стубб CNN.

И если нечто подобное говорит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, то этому особо не удивляешься, учитывая в целом «ястребиный» настрой ключевых чиновников ЕС, добавил эксперт.

«Но слышать подобное от высоких политических фигур Финляндии до сих пор непривычно, даже после вступления этой страны в НАТО», - сказал Аджамян.

Долгие десятилетия Финляндия проводила политику нейтралитета как во времена «холодной войны», так и после нее. Российско-финские отношения были на высоком уровне, что позитивно отражалось и в экономическом плане. Однако после вступления Финляндии в НАТО и в свете санкционной политики Хельсинки в отношении России - отношения между двумя странами уже не являются прежними.

«Вероятно, именно поэтому в ближайшее время мы станем частыми свидетелями подобных заявлений от высокопоставленных лиц. По этому поводу уместно будет вспомнить недавние слова Владимира Путина: «С Финляндией у нас вообще были идеальные отношения, просто идеальные». Однако, выбрав членство под «зонтиком» западного клуба, финское руководство теперь не собирается останавливаться в своей антироссийской политике», - добавил эксперт.

По мнению политолога, логичнее было бы следовать устоявшейся формуле нейтралитета, которая в стратегическом плане явно более отвечает национальным интересам Финляндии, чем путь конфронтации с РФ.