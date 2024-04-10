Политолог: антироссийская стратегия Финляндии не отвечает ее нацинтересам
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Антироссийская стратегия Финляндии не отвечает ее национальным интересам, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.
Ранее стало известно, что президент Финляндии Александер Стубб счел бои на Украине единственным способом добиться мира.
«Я думаю, что холодная правда конкретно в этом случае в том, что единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», - заявил Стубб CNN.
И если нечто подобное говорит глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, то этому особо не удивляешься, учитывая в целом «ястребиный» настрой ключевых чиновников ЕС, добавил эксперт.
«Но слышать подобное от высоких политических фигур Финляндии до сих пор непривычно, даже после вступления этой страны в НАТО», - сказал Аджамян.
Долгие десятилетия Финляндия проводила политику нейтралитета как во времена «холодной войны», так и после нее. Российско-финские отношения были на высоком уровне, что позитивно отражалось и в экономическом плане. Однако после вступления Финляндии в НАТО и в свете санкционной политики Хельсинки в отношении России - отношения между двумя странами уже не являются прежними.
«Вероятно, именно поэтому в ближайшее время мы станем частыми свидетелями подобных заявлений от высокопоставленных лиц. По этому поводу уместно будет вспомнить недавние слова Владимира Путина: «С Финляндией у нас вообще были идеальные отношения, просто идеальные». Однако, выбрав членство под «зонтиком» западного клуба, финское руководство теперь не собирается останавливаться в своей антироссийской политике», - добавил эксперт.
По мнению политолога, логичнее было бы следовать устоявшейся формуле нейтралитета, которая в стратегическом плане явно более отвечает национальным интересам Финляндии, чем путь конфронтации с РФ.