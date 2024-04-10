Эксперт рассказала, какие инициативы предлагает молодежь в рамках нацпроекта

Современные общественно-политические процессы показали, что крайне важно поддерживать молодежь на государственном уровне и вести систематическую молодежную политику, сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Полина Юрманова.

В рамках послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал запуск новых национальных проектов в 2024 году. Одним из них стал нацпроект «Молодежь России». Цель нового нацпроекта отвечает запросу времени и самой молодежи – это поддержка подрастающего и молодого поколения страны через консолидацию положительного опыта всей сферы.

«Стоит отметить, что формирование будущего национального проекта «Молодежь России» проходил через сбор предложений от населения, то есть непосредственных участников процессов молодежной политики. На данный момент среди поступивших предложений почти четверть связаны с поддержкой молодежных общественных объединений», - сказала Юрманова.

Кроме того, популярны инициативы по поддержке молодежного спорта и здорового образа жизни. Также в топе: духовно-нравственное воспитание молодежи, поддержка профессионального развития молодых специалистов и трудоустройство молодежи, поддержка молодежных инициатив, поддержка молодых семей.

Среди авторов предложений почти 80% – молодежь от 14 до 35 лет, около 20% инициатив поступили от граждан в возрасте 36 лет и старше.

«Немаловажно, что среди молодежи наиболее активной аудиторией в ходе сбора на сегодня являются граждане от 14 до 17 лет – 34% всех предложений принадлежат подросткам. Самыми активными регионами по предложениям в нацпроект стали Калужская область, Москва, Брянская, Ростовская, Тамбовская, Томская, Челябинская, Новосибирская области и Алтайский край», - заключила эксперт.