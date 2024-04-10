Заявление о новом контрнаступлении Украины - очередной вброс Зеленского - политолог

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к новому контрнаступлению.

Политолог Лунев напомнил, что военачальники Киева не раз за последние месяцы заявляли о критическим дефиците боеприпасов и других расходников для оборонительных действий, не говоря о возможности наступления.

«Подобной информационный вброс Зеленского выглядит как очередная попытка прорвать блокаду западной поддержки. НАТО и Пентагон обладают точными данными о военно-технической инфраструктуре Украины и подобный лозунг никак не повлияет на партнеров Киева», - сказал Лунев.

По мнению эксперта, в ближайший месяц высока вероятность консультации офиса Зеленского со стороны западных служб по отказу от идеи наступления, которое может окончательно истощить ВСУ и открыть масштабный плацдарм для наступательных действий ВС РФ, учитывая нарастающий коэффициент эффективности ВПК России.

«Предсмертная агония все ближе, и неожиданное заявление о наступлении выглядит политической судорогой, средства от которой Киев вряд ли уже когда-либо дождется. Запад прямо признает, что теперь на кон поставлено существование Украины, но не предпринимает конкретных решений уже много месяцев, что позволяет прийти к выводу, что НАТО и США в кулуарах отправили проект «Украина» на списание», - заключил политолог.