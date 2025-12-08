А что случилось? В Анапе не нашли желающих стать мэром

В Анапе на конкурс на должность мэра подана только одна заявка

В Анапе с 17 сентября принимали документы от претендентов на должность мэра. Планировали провести выборы 5 декабря, но этого не произошло, сообщает 93.ru .

В итоге комиссия признала конкурс по отбору кандидатур на должность мэра несостоявшимся.

Единственным кандидатом на этот пост стал 53-летний Виталий Самарец, которого выдвинула межрегиональная общественная организация по защите прав граждан «Правовое государство». Он женат, есть дети, судим не был. Более 20 лет являлся гендиректором компаний ООО «ТРАНСКАРГО» и «КаргоАвиа».

Пока нет даты нового конкурса.

Должность мэра города освободилась после ухода Василия Швеца летом 2025 года по собственному желанию. С этого момента обязанности главы курорта исполняет Светлана Балаева, первый заммэра.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.