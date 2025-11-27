«А что происходит-то»: Путин отреагировал на новые санкции
Фото - © РИА Новости
Президент России Владимир Путин сказал, что не понял, почему Соединенные Штаты ввели санкции против РФ после их переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. У обеих сторон появилось взаимопонимание, сообщает «Осторожно, новости».
В период переговоров между Путиным и Трампом появилось осознание, какие действия нужно предпринять для завершения боевых действий.
«Мы оставались на платформе Анкориджа и вдруг США объявляют о санкциях. Я даже не понял, а что происходит-то», — подчеркнул Путин.
Президенты России и США встретились 15 августа в американском Анкоридже. Во время саммита обсуждался вопрос завершения конфликта между РФ и Украиной. Встреча шла два часа 45 минут.
