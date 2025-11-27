«А что происходит-то»: Путин отреагировал на новые санкции

Путин не понял, почему США ввели санкции против РФ после переговоров с Трампом

Президент России Владимир Путин сказал, что не понял, почему Соединенные Штаты ввели санкции против РФ после их переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом. У обеих сторон появилось взаимопонимание, сообщает « Осторожно, новости ».

В период переговоров между Путиным и Трампом появилось осознание, какие действия нужно предпринять для завершения боевых действий.

«Мы оставались на платформе Анкориджа и вдруг США объявляют о санкциях. Я даже не понял, а что происходит-то», — подчеркнул Путин.

Президенты России и США встретились 15 августа в американском Анкоридже. Во время саммита обсуждался вопрос завершения конфликта между РФ и Украиной. Встреча шла два часа 45 минут.

