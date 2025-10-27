22 миллиона евро: во Франции пытаются подавить протесты

Национальная жандармерия и полиция Франции планируют приобрести 3000 и 1200 единиц 40-мм гранатометов, предназначенных для использования нелетальных боеприпасов. К ним присоединится администрация французских тюрем, заказавшая еще тысячу единиц оружия.

Общий объем закупки составит 5200 гранатометов, а также соответствующее количество прицельных приспособлений. Кроме того, ведомства приобретут 730 защитных чехлов для гранатометов, около 2000 ремней для удобства транспортировки и 1100 дополнительных подсумков для патронов.

Как следует из сопроводительной документации, эти гранатометы будут применяться при обеспечении общественного порядка, в частности, для стрельбы гранатами со слезоточивым газом и другими спецсредствами. Следовательно, существует вероятность их использования для пресечения протестных акций на фоне продолжающейся нестабильной ситуации во Франции.

